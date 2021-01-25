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Hubble сделал снимок туманности в созвездии Скорпиона

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Hubble сделал снимок туманности в созвездии Скорпиона

Hubble сделал снимок туманности в созвездии Скорпиона

Фото

25.01.2021 11:44

Укринформ

Телескоп Hubble сделал фотографию планетарной туманности ESO 455-10, расположенной в созвездии Скорпиона.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на обсерваторию.

Отмечается, что плоскообразные оболочки ESO 455-10, которые ранее плотно держались вместе как слои центральной звезды, не только придают этой планетарной туманности уникального вида, но и раскрывают информацию о ней.

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Четкая асимметричная дуга над северной стороной туманности является четким признаком взаимодействия между ESO 455-10 и межзвездной средой (вещество и поля, заполняющие пространство между звездными системами в галактиках).

Hubble сделал снимок туманности в созвездии Скорпиона

Считается, что планетарные туманности имеют решающее значение для «обогащения» галактик, поскольку они распределяют свои элементы, в частности тяжелые металлические элементы, образующиеся внутри звезды, в межзвездную среду, которая со временем сформирует следующее поколение звезд.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ

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