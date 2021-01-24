Технологии

SpaceX осуществила масштабный запуск в истории космонавтики

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SpaceX осуществила масштабный запуск в истории космонавтики

SpaceX осуществила масштабный запуск в истории космонавтики

Видео

24.01.2021 18:02

Укринформ

Компания SpaceX сегодня запуск ракеты Transporter-1 SmallSat Rideshare.

Как передает Укринформ, об этом сообщает сама компания в сети Твиттер.

"Полетела", – говорится в видеосообщении.

Liftoff! pic.twitter.com/js3zVM77rH

— SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021

Как сообщалось, на борту космического корабля – 133 коммерческих и государственных космических спутника и 10 спутников Starlink – это наибольшее количество спутников, которые когда-либо были доставлены на орбиту одной миссией.

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Ракета должна доставить на орбиту спутники от 30 клиентов. Также этот запуск считается рекордным в истории космонавтики по полезной нагрузке.

По материалам: Укринформ

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