Samsung планирует инвестировать $10 миллиардов в производство 3-нанометровых процессоров

24.01.2021 13:01

Укринформ

Компания Samsung планирует потратить более 10 миллиардов долларов на строительство завода по изготовлению 3-нанометровых процессоров в Остине, штат Техас.

Об этом сообщает The Verge, передает Укринформ.

Завод должен стать третьим в мире производством Samsung, которое использует экстремальную ультрафиолетовую литографическую технологию для производства чипов.

Согласно The Verge, новое производство Samsung предоставит компании возможность получить новые контракты от американских клиентов и приведет к более тесной конкуренции Samsung с TSMC – компанией, которая производит чипы для Apple, включая 5-нм процессоры для последних iPhone и Mac от Apple. TSMC также инвестирует 12 миллиардов долларов в производство в Аризоне и, как ожидается, начнет изготавливать чипы до 2024 года.

В течение следующего десятилетия Samsung планирует инвестировать 116 миллиардов долларов в производство микросхем без памяти – то есть таких, которые не хранят информацию о программах, сообщает Reuters.

Samsung надеется начать продажи микросхем на основе 3-нм технологических процессорных узлов в 2022 году. Хотя южнокорейский гигант известен прежде всего как производитель чипов с памятью (которые используются в картах памяти, флешках, жестких дисках), Bloomberg отмечает, что рынок таких устройств, как смартфоны и компьютерные процессоры, более выгодный.

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Samsung решила строить завод по изготовлению процессоров в связи с тенденцией для таких компаний, как Microsoft, Amazon и Google, разрабатывать собственные чипы и передавать производство в руки таким компаниям, как Samsung и TSMC. Кроме изготовления микросхем, Samsung также производит собственные процессоры с брендом Exynos для использования в смартфонах.

В заявлении Bloomberg Samsung отметила, что еще не приняла окончательного решения относительно планов строительства американского завода.

Если компания будет действовать согласно плану, строительство завода может начаться в этом году, а запуск производства планируется на 2023.

По материалам: Укринформ