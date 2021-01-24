Rolls-Royce анонсировала новый электрокар Silent Shadow
Rolls-Royce анонсировала новый электрокар Silent Shadow
24.01.2021 19:41
Укринформ
Компания Rolls-Royce готовится к выходу на рынок электромобилей с новым роскошным авто.
Как передает Укринформ, об этом пишет портал Autocar.
Появилась версия, что новинка будет называться – Silent Shadow.
Электрокар класса люкс будет произведен на собственной платформе, однако многие компоненты будут заимствованы у электрического седана BMW i7 и кроссовера iX.
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Как отмечается, Rolls-Royce готовит две версии электромобиля – с передним и полным приводом. Согласно некоторым данным, емкость батарей нового электрокара будет более ста киловатт-часов.
Дату выпуска новой модели производитель не сообщил, так как проект находится еще на начальном этапе.
По материалам: Укринформ