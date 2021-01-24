Технологии

Rolls-Royce анонсировала новый электрокар Silent Shadow

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Rolls-Royce анонсировала новый электрокар Silent Shadow

Rolls-Royce анонсировала новый электрокар Silent Shadow

24.01.2021 19:41

Укринформ

Компания Rolls-Royce готовится к выходу на рынок электромобилей с новым роскошным авто.

Как передает Укринформ, об этом пишет портал Autocar.

Появилась версия, что новинка будет называться – Silent Shadow.

Электрокар класса люкс будет произведен на собственной платформе, однако многие компоненты будут заимствованы у электрического седана BMW i7 и кроссовера iX.

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Как отмечается, Rolls-Royce готовит две версии электромобиля – с передним и полным приводом. Согласно некоторым данным, емкость батарей нового электрокара будет более ста киловатт-часов.

Дату выпуска новой модели производитель не сообщил, так как проект находится еще на начальном этапе.

По материалам: Укринформ

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