В Италии заблокировали TikTok после челленджа, в котором погиб ребенок

В Италии заблокировали TikTok после челленджа, в котором погиб ребенок

23.01.2021 06:26

Укринформ

Ведомство по защите персональных данных Италии приняло решение заблокировать все аккаунты социальной сети TikTok, возраст владельцев которых невозможно точно определить.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на La Repubblica.

Причиной запрета, который продлится до 15 февраля, стала гибель 10-летней девочки из Палермо. Родные нашли ее в ванной без сознания вместе со смартфоном. Предполагается, что она участвовала в челендже, предусматривающем удушение.

«Управление запретило TikTok дальнейшую обработку пользовательских данных, для которых нет абсолютной уверенности в возрасте и, следовательно, в соблюдении положений, связанных с требованиями к персональным данным», – сообщили в ведомстве.

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Напомним: TikTok – популярная социальная сеть, в которой пользователи делятся короткими видео. Львиную долю аудитории составляют подростки и дети.

По материалам: Укринформ