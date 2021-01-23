SpaceX планирует осуществить массовый запуск в истории космонавтики

23.01.2021 09:53

Укринформ

23 января в 16:40 американская космическая компания Илона Маска SpaceX осуществит массовый по количеству полезных нагрузок запуск в истории космонавтики.

Об этом сообщает Everyday Astronaut, передает Укринформ.

Как отмечается миссия Transporter-1 доставит на орбиту сразу 143 спутника.

Запуск многократной ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит спутники на орбиту, пройдет с комплекса SLC-40 во Флориде, США в 9:40 EST (16:40 по киевскому времени). Это будет пятый полет ракеты.

Общая масса 143-х спутников от 30 клиентов SpaceX более пяти тонн.

Запуск множества небольших спутников для широкого круга клиентов завтра. В восторге от предложения недорогого выхода на орбиту для небольших компаний! https://t.co/NrXmBML747

– Илон Маск (@elonmusk) 22 января 2021 г.

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«Запускаем множество небольших спутников для широкого круга клиентов. С радостью предлагаем услуги по недорогому выходу на орбиту для небольших компаний», – рассказал Маск.

Напомним, тяжелая ракета-носитель Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытие системы Starlink стартовала на орбиту 20 января.

По материалам: Укринформ