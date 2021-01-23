Самый массовый запуск Falcon 9 перенесли на завтра
Самый массовый запуск Falcon 9 перенесли на завтра
23.01.2021 20:03
Укринформ
Запланированный на сегодня запуск американской многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 с наибольшим в истории количеством спутников перенесли на воскресенье, 24 января.
Как передает Укринформ, об этом в Твиттере сообщила компания-разработчик SpaceX.
"Из-за неблагоприятной погоды мы отказываемся от сегодняшнего запуска; команда продолжит обратный отсчет до T-30 секунд сбора данных. Еще одна попытка запуска возможна завтра, 24 января», – говорится в сообщении.
Ранее планировалось, что запуск состоится 23 января в 16:40.
Читайте также: Falcon 9 стартовала на орбиту с 60 спутниками Starlink
Ракета должна была доставить на орбиту сразу 143 спутника от 30 клиентов SpaceX общей массой более пяти тонн. Это самый массовый по количеству полезных нагрузок запуск в истории космонавтики.
По материалам: Укринформ