Самый массовый запуск Falcon 9 перенесли на завтра

23.01.2021 20:03

Укринформ

Запланированный на сегодня запуск американской многоразовой ракеты-носителя Falcon 9 с наибольшим в истории количеством спутников перенесли на воскресенье, 24 января.

Как передает Укринформ, об этом в Твиттере сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Из-за неблагоприятной погоды мы отказываемся от сегодняшнего запуска; команда продолжит обратный отсчет до T-30 секунд сбора данных. Еще одна попытка запуска возможна завтра, 24 января», – говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что запуск состоится 23 января в 16:40.

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Ракета должна была доставить на орбиту сразу 143 спутника от 30 клиентов SpaceX общей массой более пяти тонн. Это самый массовый по количеству полезных нагрузок запуск в истории космонавтики.

По материалам: Укринформ