Google прекратит раздавать интернет с воздушных шаров в Африке

23.01.2021 07:48

Укринформ

Кенийский мобильный оператор Telkom Kenya прекращает пилотный проект предоставления мобильного интернета с воздушных шаров, который осуществлялся в сотрудничестве с Google.

Как сообщает Укринформ, об этом пишет Синьхуа.

"Telkom Kenya и Loon (компания, принадлежащая Alphabet Inc – ред.) в совместном заявлении, обнародованном в Найроби, сообщили, что этот резкий шаг обусловлен свертыванием глобальной деятельности Loon как компании", – говорится в сообщении.

Отмечается, что последним днем ​​деятельности совместного проекта будет 28 февраля.

"Замыслом пилотной технологии Loon была помощь в перекрытии цифрового разрыва посредством предоставления покрытия 4G/LTE с использованием мобильных вышек в труднодоступных для наземных технологий регионах, а также в зонах, где коммерческое предоставление беспроводной связи экономически нецелесообразно", – поясняется в материале.

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Loon и Telkom Kenya испытывали технологию на протяжении последних двух лет, но только в марте 2020-го получили разрешение на запуск воздушных шаров, оснащенных 4G, в воздушном пространстве Кении.

"Воздушные шары запускались с территории США и с помощью ветра перемещались в стратосфере в Кению. Продвинутые алгоритмы машинного обучения Loon работали над поддержкой шаров над зоной покрытия. Однако иногда вследствие характерных ветров в стратосфере и других препятствий, вроде ограничения авиапространства, качество покрытия на поверхности Земли снижалась", – пишет Синьхуа.

Генеральный директор Telkom Kenya Муго Кибат отметил по этому поводу, что его компания будет прилагать усилия, чтобы максимально покрыть территорию страны сетью 4G с помощью традиционных наземных технологий.

Фото: Alphabet

По материалам: Укринформ