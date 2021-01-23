Apple разрабатывает более легкую версию «воздушного» MacBook – СМИ

22.01.2021 16:18

Укринформ

Американская компания Apple разрабатывает более легкую версию ноутбука MacBook Air.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Bloomberg.

По данным собеседников, новая модель может быть выпущена не ранее второй половины этого года или уже в 2022 году.

Отмечается, что текущая версия ноутбука MacBook Air весит 1,18 кг, а его толщина в закрытом состоянии 1,27 см.

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В компании хотят уменьшить вес ноутбука, обрезав рамки вокруг дисплея. При этом сам 33-сантиметровый экран не будет уменьшен.

Отмечается, что компания также планирует поставить в новый MacBook Air собственный процессор нового поколения и технологию зарядки Apple MagSafe.

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Как сообщал Укринформ, американская компания Apple разрабатывает новую главную гарнитуру с поддержкой виртуальной реальности.

Фото: Stephanie Keith/Getty Images North Americ

По материалам: Укринформ