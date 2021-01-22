Ученые впервые сделали 3D-снимок коронавируса SARS-CoV-2

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21.01.2021 16:26

Укринформ

Австрийские ученые из компании Nanographics на основе данных коллег из китайского университета Циньхуа впервые сделали трехмерный снимок коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт компании.

«Ранее мы визуализировали научно точные атомистические модели SARS-CoV-2. Теперь мы предлагаем вам посмотреть на настоящий вирион SARS-CoV-2 в 3D», – говорится в сообщении.

Китайским ученым удалось выделить из проб неповрежденные части SARS-CoV-2, отсканировать их и сохранить в цифровом формате.

«С помощью наших коллег из KAUST мы смогли превратить эти сканы в потрясающие визуализации, которые отражают форму вирионов SARS-CoV-2», – добавили в компании.

Затем студия несколько отредактировала изображение, чтобы сделать его лучше для восприятия. Ученые раскрасили структуру вируса разными цветами.

Отмечается, что вирусы не имеют привычного для человека цвета.

3D-изображение вируса получили с помощью электронов, которые не связаны с цветами, которые видит человек, поэтому Nanographic и представила изображения в цветах по своему усмотрению.

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«Мы хотели использовать разные цвета, чтобы отличить разные части вируса друг от друга, ибо в противном случае они бы смешались. Мы выбрали ярко-розовый цвет для шипов, чтобы показать, что они являются частью вируса, ответственной за прикрепление к клеткам-хозяев и их заражение. Другая часть вируса показана в приглушенных холодных цветах», – говорится в сообщении.

Как сообщал Укринформ, вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19, зафиксировали в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.

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По состоянию на 21 января в мире зафиксировано 97 388 314 случаев COVID-19, в частности 2 085 525 летальных, выздоровели 69 948 686 человек.

В конце декабря 2020 года в Великобритании и ЮАР зафиксировали новые штаммы коронавируса. «Британский» штамм выявили уже в 60 странах, «южноафриканский» – в 23.

По материалам: Укринформ