Во Франции разрабатывают летающий автомобиль на водороде для гонок
Во Франции разрабатывают летающий автомобиль на водороде для гонок
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22.01.2021 15:38
Укринформ
Французский стартап MACA разрабатывает скоростной летающий автомобиль на водороде Carcopter.
Как передает Укринформ, об этом сообщает New Atlas.
В компании утверждают, что пятиметровый автомобиль с вертикальным взлетом может разгоняться до 246 км в час.
В Carcopter, который предназначен для гонок, встроены шесть электродвигателей мощностью по 35 кВт каждый. Вес летающего автомобиля MACA планируется меньше 600 кг. В автомобиле будет место только для одного пилота.
Стартап заявляет, что первый полет Carcopter должен состояться до конца этого года, а в конце следующего планируют получить разрешение на полеты от профильного регулятора.
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Как сообщал Укринформ, австралийская компания AMSL Aero представила прототип автономного беспилотника Vertiia, который в будущем будет использоваться как карета скорой помощи.
Фото: MACA
По материалам: Укринформ