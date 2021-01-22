В Индии искусственный интеллект будет «защищать» женщин от домогательств на улице

В Индии искусственный интеллект будет «защищать» женщин от домогательств на улице

22.01.2021 16:40

Укринформ

Полиция индийского города Лукноу установит камеры с искусственным интеллектом для помощи женщинам, к которым пристают неизвестные на улице.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Al Jazeera.

«Мы установим пять камер с искусственным интеллектом, которые будут присылать уведомления тревоги в ближайший райотдел полиции», – заявил руководитель местной полиции Дк Такур.

Он добавил, что камеры, которые могут распознавать лица, активируются как только лицо женщины «в беде» изменит выражение.

В то же время, он не уточнил, за какие именно выражения лица будут присылать уведомления тревоги.

Такур также сообщил в городе определено 200 мест, которые женщины чаще всего посещают, и они сталкиваются с домогательствами.

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Отмечается, что технология распознавания лиц все чаще применяется в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и кафе по всей Индии. Однако по мнению экспертов по вопросам конфиденциальности, преимущества этой технологии не ясны и могут нарушать конфиденциальность людей, ведь неизвестно, кто будет иметь доступ к полученным с камер данных.

Как сообщал Укринформ, исследователи университета Копенгагена (Дания) с использованием технологии машинного обучения и одного из самых мощных в мире суперкомпьютеров Blue Waters в Университете Иллинойса (США) обнаружили 1,8 миллиарда деревьев в африканской пустыне Сахара.

По материалам: Укринформ