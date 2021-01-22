Samsung будет производить первые в мире OLED-дисплеи для ноутбуков с 90Гц

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Samsung будет производить первые в мире OLED-дисплеи для ноутбуков с 90Гц

21.01.2021 16:29

Укринформ

Южнокорейская компания Samsung Display Co. весной начнет производство первых в мире дисплеев с органическим светодиодом (OLED) для ноутбуков с частотой обновления в 90Гц.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yonhap.

Само производство начнется уже в марте этого года.

В компании отметили, что в данный момент большинство ноутбуков использует дисплеи с частотой обновления лишь в 60Гц.

«Samsung Display помогает осуществить значительные изменения на рынке на фоне тесного сотрудничества с мировыми производителями. Статические изображения с частотой обновления 90 раз в секунду заставят движения на дисплее выглядеть гораздо более реалистичными », – заявили в компании.

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В Samsung Display Co. также утверждают, что OLED-дисплеи на самом деле имеют более высокую скорость отклика экрана, чем жидкокристаллические дисплеи при одинаковой частоте обновления.

Как сообщал Укринформ, компания Samsung представила телевизор MicroLED с фиксированными размерами 110, 99 и 88 дюймов, который оснащен функцией Multiview с возможностью подключать к экрану четыре устройства одновременно.

фото: Yonhap

По материалам: Укринформ