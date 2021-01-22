Разработали первую в мире домашнюю батарею на водороде

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22.01.2021 17:20

Укринформ

Австралийская компания LAVO вместе с Университетом Нового Южного Уэльса разработали первую в мире домашнюю батарею на водороде.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Батарею, размер которой напоминает большой домашний холодильник, можно подключить к солнечным панелям. Внутри батареи электролизеры используют эту энергию для конвертации воды в водород и кислород.

В результате сам кислород выпускается наружу, а водород хранится в специальных баках внутри блока. Его можно использовать при необходимости.

По словам исполнительного директора компании Алана Ю, их батарея может сохранять в три раза больше энергии, чем крупнейшие коммерческие популярные батареи.

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Он добавил, что в среднем батарея на водороде может давать энергии для одного домохозяйства от 2 до 3 дней на одной зарядке. В то же время он отметил, что в отличие от обычных литий-ионных батарей, его батарея самостоятельно заряжается.

Стоимость одной системы составляет порядка 34 тысяч долларов, и она может работать около 30 лет, в три раза дольше, чем нынешние батареи из лития.

Как сообщал Укринформ, профессор энергетики кафедры химии и химической биологии Дэниэль Ноцера и его коллеги из Гарвардского университета создали искусственный лист и бионический листок, использующие энергию солнца для выработки жидкого топлива.

Фото з сайту smh.com.au

По материалам: Укринформ