Mercedes-Benz представил новый электровнедорожник
Mercedes-Benz представил новый электровнедорожник
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21.01.2021 16:13
Укринформ
Немецкая компания Mercedes-Benz представила серийную версию электрического внедорожника Mercedes-Benz EQA.
Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Electrek.
Габариты Mercedes-Benz EQA составляют 4463 × 1834 × 1620 мм, колесная база – 2729 мм, вес – 2040 кг.
В электрокаре установлен электродвигатель мощностью 140 кВт (или 190 лошадиных сил) и крутящим моментом в 375 Нм.
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Внедорожник может разгоняться до 100 км за 8,9 секунды. Его максимальная скорость не превышает 160 км в час. Также автомобиль сможет проехать 427 км без подзарядки, а сама зарядка будет длиться до 30 минут.
Mercedes-Benz представил новый электровнедорожник / Фото: electrek.co
По материалам: Укринформ