Mercedes-Benz представил новый электровнедорожник

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21.01.2021 16:13

Укринформ

Немецкая компания Mercedes-Benz представила серийную версию электрического внедорожника Mercedes-Benz EQA.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Electrek.

Габариты Mercedes-Benz EQA составляют 4463 × 1834 × 1620 мм, колесная база – 2729 мм, вес – 2040 кг.

В электрокаре установлен электродвигатель мощностью 140 кВт (или 190 лошадиных сил) и крутящим моментом в 375 Нм.

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Внедорожник может разгоняться до 100 км за 8,9 секунды. Его максимальная скорость не превышает 160 км в час. Также автомобиль сможет проехать 427 км без подзарядки, а сама зарядка будет длиться до 30 минут.

Mercedes-Benz представил новый электровнедорожник / Фото: electrek.co

По материалам: Укринформ