Маск обещает $100 миллионов за изобретение лучшей технологии против изменений климата

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Маск обещает $100 миллионов за изобретение лучшей технологии против изменений климата

22.01.2021 10:26

Укринформ

Американский предприниматель Маск, основатель компаний Tesla и SpaceХ, пожертвует $100 миллионов тому, кто изобретет лучшую технологию улавливания углекислого газа.

Как передает Укринформ, об этом он написал в Твиттере.

«Я жертвую $100 млн на приз за лучшую технологию улавливания углекислого газа», – сообщил Маск.

Он пообещал раскрыть подробности предложения на следующей неделе.

Под улавливанием и хранением углерода имеется в виду процесс, включающий отделение углекислого газа (СО2) от промышленных и энергетических источников и долгосрочную изоляцию от атмосферы. Целью этого процесса является борьба с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.

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Как сообщал Укринформ, в 2019 году Маск пожертвовал миллион долларов на кампанию по высадке деревьев #TeamTrees, начатую популярным ютубером MrBeast.

По материалам: Укринформ