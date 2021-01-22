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Киевстар подключил к 4G еще 402 населенных пункта

21.01.2021 16:37

Укринформ

Национальный телеком-оператор «Киевстар» подключил к 4G-сети еще 402 населенных пункта Волынской и Житомирской областей.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе оператора.

«Киевстар увеличил покрытие 4G-сети в Волынской и Житомирской областях и подключил к новым технологиям связи еще 402 населенных пункта. В частности, в Житомирской области скоростной мобильный интернет появился в Андреевке, Бельковцах, Замысловичах, Калиновке, Коростышеве, Лебедевке, Немировке. А на Волыни – в Борохове, Владимир-Волынском, Городище, Доманове, Любешове, Ружине и других», – говорится в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы абоненты в этих населенных пунктах могли пользоваться скоростным мобильным интернетом, Киевстар активировал технологию LTE 900 на 98 базовых станциях.

Компания в настоящее время является лидером по количеству базовых станций мобильной связи в Украине. По информации пресс-службы, связь 4G поддерживают 14 тыс. базовых станций оператора, дает возможность доступа к новым мобильным технологиям для 87% населения Украины. В 2021 году оператор продолжит развивать сеть, чтобы доступ к 4G был у 90% населения.

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Новые мобильные технологии дают абонентам больше возможностей для бизнеса, образования, дистанционных медицинских консультаций, доступа к административным услугам и тому подобное.

Как сообщал Укринформ, мобильные операторы ускорили развитие 4G благодаря использованию радиочастот в диапазоне 900 МГц, который является критическим для покрытия самых отдаленных уголков и автодорог. Киевстар добровольно поделился радиочастотным спектром в диапазонах 900 МГц и 1800 МГц с другими участниками рынка, что создало равные возможности для развития в Украине скоростного мобильного интернета.

Фото: Киевстар

По материалам: Укринформ