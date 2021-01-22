Технологии

Honor представил 5G-смартфон

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Honor представил 5G-смартфон

Honor представил 5G-смартфон

22.01.2021 16:37

Укринформ

Бренд Honor, принадлежащий Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., представил свой новый смартфон Honor V40 5G.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал GSM Arena.

В устройстве установлен 17-сантиметровый дисплей с органическим светодиодом (OLED) с двойной камерой для селфи. Всего смартфон имеет три камеры – по 50Мп, 8 Мп и 2Мп.

Honor представил 5G-смартфон

Разрешение экрана составляет 2676 x 1236 пикселей.

Также в смартфоне установлена ​​батарея с мощностью в 4000 мегаампер в час.

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Отмечается, что устройство может зарядиться за 35 минут до 100% при использовании зарядного провода и до 50% за то же время при беспроводной зарядке.

Honor V40 5G будет доступен в трех цветах – черном, серебристом и золото-розовом.

Базовая модель будет иметь 8 Гб операционной памяти и 128Гб внутренней. Однако клиенты также смогут выбрать и вариант с 8Гб операционной памяти и 256 Гб внутренней.

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Стоимость базовой модели стартует от 556 долларов.

Как сообщал Укринформ, южнокорейская компания представила сразу три новых смартфона Galaxy S21, Galaxy S21 Plus и Galaxy S21 Ultra с поддержкой 5G.

Фото: Honor

По материалам: Укринформ

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