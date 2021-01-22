Google попередив, що може відключити Австралію від «пошуковика»

22.01.2021 12:23

Укринформ

Американская компания Google предупредила власти Австралии о возможном отключении страны от доступа к поисковому сервису Google Search, если ее заставят платить роялти за публикацию новостей.

Как передает Укринформ, об этом сообщает BBC.

В компании заявили, что будут вынуждены пойти на такой шаг, если парламент Австралии примет законопроект, который обяжет поисковые системы платить СМИ за публикацию ссылок на их новости.

В ответ премьер-министр страны Скотт Моррисон отметил, что Австралия не будет поступаться своими инициативами из-за «угроз».

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Правительство утверждает, что поскольку технологические платформы увеличивают количество своих клиентов среди людей, которые хотят читать новости, технические гиганты должны платить редакциям СМИ "справедливую" сумму за журналистику. Австралия стала первой страной в мире, которая представила соответствующий законопроект.

В то же время издание отмечает, что Google является доминирующей поисковой системой в Австралии, на рынке которой конкуренция в этой сфере невелика.

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Как сообщал Укринформ, браузер Google Chrome получил обновление, согласно которому будет предупреждать пользователей о слабых паролях к учетным записям.

По материалам: Укринформ