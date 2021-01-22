Apple разрабатывает новую гарнитуру виртуальной реальностью – СМИ
Apple разрабатывает новую гарнитуру виртуальной реальностью – СМИ
21.01.2021 16:51
Укринформ
Американская компания Apple разрабатывает новую головную гарнитуру с поддержкой виртуальной реальности.
Как передает Укринформ, об этом сообщает The Verge.
Само устройство, которое работает на батарейках, уже может быть представлено в следующем году.
По данным СМИ, Apple в рамках разработки этой головной гарнитуры работает с «одним из самых больших и самых мощных чипов».
Однако некоторые из прототипов гарнитуры, которая получила кодовое название N301, уже оказались слишком большими и тяжелыми.
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Также сообщается, что Apple тестирует способность использовать камеры с некоторыми функциями дополненной реальности для отслеживания движений рук. Более того, камера имеет программные функции, как виртуальная клавиатура.
Отмечается, что компания планирует продавать новую гарнитуры не за дешево и ограничено до 200 тыс. экземпляров в год.
Как сообщал Укринформ, американская компания Apple начала внутреннее тестирование прототипов гибких дисплеев для iPhone.
Фото: The Verge
По материалам: Укринформ