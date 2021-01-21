YouTube еще на неделю продлил ограничения канала Трампа

20.01.2021 11:11

Укринформ

Видеохостинг Youtube минимум на неделю продолжает приостановку работы канала президента США Дональда Трампа.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC .

Причиной продления меры пресечения стало беспокойство о сохранении возможности насилия.

Временное приостановление означает, что учетная запись Трампа и существующие на ней видео будут доступны, но он не сможет загружать новый контент как минимум еще семь дней.

Компания также собирается продлевать запрет показа комментариев под видео, размещенных на канале Трампа.

О своем решении компания объявила накануне Дня инаугурации вновь избранного президента США Джо Байдена.

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13 января компания Youtube уже «заморозила» возможность загружать новые видеоролики и вести трансляции с официального аккаунта президента США Трампа в течение семи дней.

Как сообщал Укринформ, 6 января Конгресс США должен был утвердить результаты голосования выборщиков, которые подтвердили победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, состоявшихся 3 ноября 2020 года. Однако заседание пришлось прервать на несколько часов из-за протестов сторонников Трампа, которые ворвались в Капитолий.

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Во время столкновений погибли пять человек. Полиция арестовала более 100 человек.

Инаугурация вновь избранного президента США Джо Байдена состоится сегодня, 20 января. В связи с этим событием в Вашингтоне привлекут 21 тыс. солдат Национальной гвардии, многие из которых вооружены. Ограничено движение транспорта в Вашингтоне. Национальная аллея, обычно место массовых собраний простых американцев, направляющихся в Вашингтон, чтобы отметить исторический день, закрыта.

По материалам: Укринформ