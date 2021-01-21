В Норвегии разработали подводного «робота-змею»

21.01.2021 19:24

Укринформ

Норвежская компания Eelume Subsea Intervention представила робота Eelume, который автономно может ремонтировать трубопроводы под водой.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNN.

Шестиметровый робот в форме змеи может работать автономно под водой на глубине до 500 метров в течение 6 месяцев.

Сам Eelume, который оснащен камерами и сенсорами, может также путешествовать до 20 км без подзарядки.

Отмечается, что содержание подводных трубопроводов уже сейчас происходит благодаря автономным аппаратам. Однако эти устройства обычно перевозят с берега к месту выполнения технических работ на судне, что может стоить до 100 тыс. долл. в сутки.

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По словам разработчика Пела Лиджебека, робот Eelume может работать автономно в воде, когда задачи будут поставлены с берега. В ответ устройство передает данные и видео, сделанные под водой.

Таким образом компании могут значительно сэкономить на аренде дорогих судов для транспортировки технического оборудования.

Как сообщал Укринформ, исследователи из Гарвардского университета в США разработали роботов, которые похожи на обычных рыб под водой.

По материалам: Укринформ