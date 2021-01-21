В Норвегии разработали подводного «робота-змею»
В Норвегии разработали подводного «робота-змею»
21.01.2021 19:24
Укринформ
Норвежская компания Eelume Subsea Intervention представила робота Eelume, который автономно может ремонтировать трубопроводы под водой.
Как передает Укринформ, об этом сообщает CNN.
Шестиметровый робот в форме змеи может работать автономно под водой на глубине до 500 метров в течение 6 месяцев.
Сам Eelume, который оснащен камерами и сенсорами, может также путешествовать до 20 км без подзарядки.
Отмечается, что содержание подводных трубопроводов уже сейчас происходит благодаря автономным аппаратам. Однако эти устройства обычно перевозят с берега к месту выполнения технических работ на судне, что может стоить до 100 тыс. долл. в сутки.
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По словам разработчика Пела Лиджебека, робот Eelume может работать автономно в воде, когда задачи будут поставлены с берега. В ответ устройство передает данные и видео, сделанные под водой.
Таким образом компании могут значительно сэкономить на аренде дорогих судов для транспортировки технического оборудования.
Как сообщал Укринформ, исследователи из Гарвардского университета в США разработали роботов, которые похожи на обычных рыб под водой.
По материалам: Укринформ