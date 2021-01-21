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Твиттер передал аккаунты администрации США команде Байдена

21.01.2021 02:56

Укринформ

Соцсеть Твиттер передала официальные страницы Белого дома от команды Трампа администрации Байдена.

Как передает Укринформ, об этом сообщает официальный блог сети Твиттер.

"Как и в 2017 году, Твиттер активно сотрудничает с правительством США над поддержкой архивирования и передачи аккаунтов в соцсети разным администрациям. Как только избранный президент США Байден примет присягу, Твиттер поможет передать институциональные страницы Белого дома", – указывается в сообщении, которое было обнародовано перед инаугурацией Байдена.

Среди страниц, доступ к которым получила новая администрация, значатся: официальные аккаунты Белого дома (@WhiteHouse), президента (@POTUS), вице-президента, (@VP) первой леди страны (@FLOTUS) и пресс-секретаря Белого дома (@PressSec).

При этом все сообщения на официальных страницах, опубликованные до инаугурации Байдена, останутся доступными для просмотра, но будут обозначены как архивные.

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Также указывается, что для мужа нового вице-президента США Камалы Харрис была создана новая страница @SecondGentleman, то есть "второй джентльмен" по аналогии с "первой леди".

Как известно, Дональд Трамп на посту президента США активно использовал свою страницу в Твиттере, однако в этом месяце она была заблокирована из-за нарушения правил сообщества.

Джо Байден 20 января принес официальную присягу и получил полномочия 46-го президента Соединенных Штатов.

По материалам: Укринформ