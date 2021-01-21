Спутниковый интернет от SpaceX теперь доступен в Канаде и Великобритании
Спутниковый интернет от SpaceX теперь доступен в Канаде и Великобритании
21.01.2021 16:04
Укринформ
Спутниковый интернет Starlink от компании SpaceX Илона Маска расширил зону тестирования технологии в Канаду и Великобританию.
Как передает Укринформ, об этом сообщает CNBC.
«На севере США и в Канаде, а теперь и в Великобритании мы сосредоточены на сельских и отдаленных районах, где нет легкого доступа к оптоволокну или кабелю», – сказал инженер SpaceX Джесси Андерсон.
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В Канаде компания фокусируется на сельских и отдаленных районах, имеющих сложности с доступом к проводной сети Интернет.
Отмечается, что первыми технологию получило сообщество коренных народов в городке Пикангикум (Онтарио, Канада). Население города составляет до 3 ты. человек. Наборы для подключения доставили самолетом.
Недавно Starlink получил разрешение начать деятельность в Великобритании, где цена месячной подписки составляет 89 фунтов стерлингов, а стоимость набора для подключения – 439 фунтов стерлингов ..
Компания SpaceX установила уже более тысячи спутников для Starlink и продолжает расширять покрытие. Сейчас ожидаются разрешения от регуляторов других стран. В частности, компания зарегистрирована в Австрии, Австралии, Аргентине, Бразилии, Франции, Чили, Колумбии, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Филиппинах, ЮАР и Испании.
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Отмечается, что SpaceX также направила запрос на доступ к рынкам Японии, в планах – Индия и Карибы.
Как сообщал Укринформ, 20 января тяжелая ракета-носитель Falcon 9 с 17-й партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink стартовала на орбиту.
В общем SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 12 тыс. таких спутников, а затем довести их количество до 30 тыс.
По материалам: Укринформ