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Спутники и искусственный интеллект считают слонов в Африке

21.01.2021 21:18

Укринформ

Исследователи из Оксфордского университета и Университета Бата в Великобритании разработали метод подсчета африканских слонов с помощью изображений со спутников Maxar, открыв новый способ наблюдения за животными, находящимися под угрозой исчезновения.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Cnet.

В заявлении Университета Бата говорится, что «впервые ученые успешно применили спутниковые камеры в сочетании с алгоритмом, разработанного для подсчета животных в сложных географических ландшафтах».

Спутниковые снимки могут стать альтернативой наблюдению, которое люди делают в самолетах – дорогом и сложном способе подсчета слонов. Maxar утверждает, что космический метод имеет «такую ​​же точность, как и подсчет животных человеком». Спутники к тому же могут легко покрыть большую территорию земли.

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Как отмечает Cnet, ранее исследователи уже использовали спутники для мониторинга дикой природы, как в случае, когда NASA обнаружило колонию пингвинов.

Спутники также использовались для сбора данных о китах, которых достаточно легко заметить в воде. Проект по подсчету слонов – инновационный, потому что он предполагает поиск животных на широком ландшафте травы и леса.

В дикой природе осталось от 40 тыс. до 50 тыс. африканских слонов, и они занесены в перечень «уязвимых» в Красном списке Международного союза охраны природы, то есть находятся под угрозой исчезновения. Популяция слонов исчезает из-за потери среды обитания и браконьерства.

Команда надеется, что систему адаптируют для наблюдения и контроля за мелкими животными, поскольку разрешение спутников продолжает совершенствоваться. По данным ученых, для спасения видов необходим точный мониторинг, чтобы понимать местонахождение и количество животных.

По материалам: Укринформ