SpaceX будет запускать сверхтяжелые ракеты Starship с нефтяных платформ

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SpaceX будет запускать сверхтяжелые ракеты Starship с нефтяных платформ

21.01.2021 09:05

Укринформ

Компания Илона Маска SpaceX превращает две глубоководные нефтедобывающие платформы на плавучие стартовые площадки для сверхтяжелых ракет Starship, якирозробляе пока.

Как передает Укриформ, об этом сообщает 24 Техно.

Купленные в прошлом нефтедобывающие платформы получили названия Деймос и Фобос – в честь спутников Марса.

Установки располагаются в порту Браунсвилл, недалеко от исследовательского центра Starship в Бока-Чика.

Сверхглубоководные нефтяные вышки 8500 и 8501 обошлись SpaceX в 3,5 миллиона долларов каждая. Бывший владелец вышек, компания Valaris со штаб-квартирой в Хьюстоне (штат Техас) – крупнейший в мире владелец офшорных нефтяных вышек, в августе подала заявление о банкротстве, стремясь облегчить тяжелую долговую нагрузку.

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Пара платформ была приобретена в июле 2020 года корпорацией Lone Star Mineral Development. Последняя была зарегистрирована в июне 2020 года на имя финансового директора SpaceX Брета Джонса. Незадолго до того, как была зарегистрирована компания Lone Star Mineral Development, Маск в своем Твиттере сообщил, что SpaceX планирует строить плавающие космодромы сверхтяжелого класса для Марса, Луны и гиперзвуковых путешествий вокруг Земли.

По материалам: Укринформ