Китай вывел на орбиту первый в 2021 году спутник

Китай вывел на орбиту первый в 2021 году спутник

20.01.2021 09:59

Укринформ

Китай успешно запустил с космодрома Сичан в провинции Сычуань новый спутник мобильной связи.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

Спутник "Тяньтун-1-03" был запущен 20 января в 00:25 по пекинскому времени при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б" и успешно вышел на заданную орбиту.

"Тяньтун-1" — это спутниковая система мобильной связи, разработанная и произведенная КНР с опорой на собственные силы. Она состоит из космического сегмента, наземного сегмента и пользовательского терминала.

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С помощью спутника "Тяньтун-1-03", разработанного Китайской академией космических технологий, будет создана мобильная сеть, оснащенная наземным оборудованием. Она позволит предоставлять на постоянной основе и при любых погодных условиях качественные услуги мобильной связи, включая передачу голосовых, коротких сообщений и данных на территории Китая и сопредельных районов, Среднего Востока, Африки и других регионов, а также в большей части акватории Тихого и Индийского океанов.

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Сегодняшний пуск стал 358-м по счету, выполненным при помощи ракеты-носителя серии "Чанчжэн", а также первым для Китая в 2021 году.

Как сообщал Укринформ, компания Virgin Orbit в воскресенье в ходе демонстрационного испытания успешно запустила на орбиту ракету-носитель LauncherOne с борта самолета Boeing 747 "Cosmic Girl".

По материалам: Укринформ