Китай отправит в космос первый солнечный зонд в 2022 году

Китай отправит в космос первый солнечный зонд в 2022 году

21.01.2021 16:58

Укринформ

Запуск в космос первого китайского солнечного зонда, Advanced Space-Based Solar Observatory (ASO-S), запланирован на первую половину 2022 года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Синьхуа.

Спутник будет работать на солнечно-синхронной орбите в 720 км над Землей, чтобы следить за Солнцем 24 часа в сутки.

По сообщению Цзыцзиньшаньской астрономической обсерватории при Академии наук Китая – научно-исследовательского института, базирующегося в Нанкине восточнокитайской провинции Цзянсу, срок работы спутника, общая масса которого составляет около 1000 кг, составит не менее четырех лет.

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В основные научные задачи зонда будет входить наблюдение за магнитным полем Солнца и двумя основными эруптивными явлениями, или всплесками на звезде, которые являются солнечными вспышками и корональными выбросами массы (CMEs). Он развернет три полезных груза, включая Полный дисковый векторный магнитограф, Жесткий рентгеновский тепловизор и Солнечный телескоп Лайман-альфа.

К настоящему моменту Солнце является единственной неподвижной звездой, которая может быть детально изучена человеком. Подавляющее большинство его излучения блокируется атмосферой Земли. Только отправив зонды в космос, можно получить полное представление о небесном светиле для дальнейших исследований.

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Поскольку температура Солнца меняется в течение 11-летнего цикла, а звезда входит в 25-й солнечный цикл, она, по оценкам, достигнет своего пика излучения примерно в 2025 году. Солнечный зонд может помочь получить подробные записи солнечной активности во время ее подъема до пиковых лет, отметил сотрудник института Гань Вэйцюнь.

Спутник также реализует свой потенциал в области прогнозирования космической погоды. CMEs могут быть обнаружены обсерваторией по крайней мере за 40 часов до их прибытия, что, как ожидается, еще больше облегчит раннее предупреждение об ущербе электромагнитной среде Земли.

С 1960-х годов во всем мире было запущено более 70 спутников, связанных с наблюдением за Солнцем. По словам Гань Вэйцюня, ASO-S, как ожидается, закроет пробел Китая в этой области.

По материалам: Укринформ