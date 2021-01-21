Еврокомиссия взимает около €8 миллионов с ведущего разработчика видеоигр

20.01.2021 14:47

Укринформ

Европейская Комиссия объявила сегодня о решении наложить взыскание в объеме почти 8 миллионов евро за нарушение правил конкуренции на компанию Valve, которая является владелицей известной игровой онлайн платформы "Steam".

Такое сообщение было опубликовано в среду на сайте Европейской Комиссии.

«Европейская Комиссия наложила штраф на компанию Valve, владелицу игровой онлайн платформы "Steam", а также на пятерых ее партнеров … на сумму 7,8 млн евро за нарушение правил ЕС в сфере конкуренции. Valve и ее партнеры ограничивали трансграничные продажи некоторых компьютерных игр на основе геолокации пользователей в пределах Европейского экономического пространства, прибегая к практике так называемого геоблокирования», – говорится в сообщении.

Как отмечается, взыскание на общую сумму в 6 миллионов евро с партнерских компаний, которые способствовали расследованию Еврокомиссии, было сокращено на 10-15 процентов. В то же время, компания Valve, которая отказалась сотрудничать с Еврокомиссией, была оштрафована на полную сумму в 1,6 миллиона евро.

«Более 50 процентов европейцев играют в видеоигры. Европейская промышленность по производству таких игр в Европе процветает, ее стоимость пока оценивается приблизительно в миллиардов евро. Сегодняшние санкции против геоблокирования со стороны Valve и пяти компаний по распространению компьютерных игр является напоминанием, что по законам ЕС о конкуренции компаниям запрещено ограничивать в контрактах трансграничную торговлю. Такая практика не позволяет европейским потребителям воспользоваться преимуществами единого цифрового рынка ЕС в поиске наиболее привлекательного предложения», – отметила по этому поводу исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер (Margrethe Vestager).

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Как уже сообщалось, в Евросоюзе установлены четкие нормативные правила добросовестной конкуренции, которые, в частности, запрещают компаниям нарушать целостность Общего рынка и создавать неравные условия для продажи продукции в разных странах Евросоюза. До этого за картельный сговор и за принуждение торговых партнеров ограничивать распространение «фирменной» продукции в определенных географических регионах Еврокомиссия налагала существенные штрафы на ведущих мировых производителей, в частности, видеопродукции, спортивной одежды и символики.

По материалам: Укринформ