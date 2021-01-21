Audi вместе с китайцами будет выпускать элитные электрокары
Audi вместе с китайцами будет выпускать элитные электрокары
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20.01.2021 10:47
Укринформ
Audi объединится со старейшим автопроизводителем Китая FAW для создания роскошных электромобилей.
Как передает Укринформ, об этом сообщает ВВС.
FAW является третьим по величине производителем автомобилей в Китае, среди его продукции – лимузины Hongqi, Red Flag, на которых ездят лидеры коммунистической партии Китая.
FAW пытается завоевать позиции на крупнейшем в мире рынке электромобилей, обогнав отечественных производителей Geely и SAIC.
Новое совместное предприятие будет производить полностью электрические модели автомобилей Audi.
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Компании планируют открыть совместное предприятие стоимостью $4,6 млрд в 2024 году в Чунчуне на северо-востоке Китая.
Фото: Getty Images
По материалам: Укринформ