Audi вместе с китайцами будет выпускать элитные электрокары

Audi вместе с китайцами будет выпускать элитные электрокары

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20.01.2021 10:47

Укринформ

Audi объединится со старейшим автопроизводителем Китая FAW для создания роскошных электромобилей.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ВВС.

FAW является третьим по величине производителем автомобилей в Китае, среди его продукции – лимузины Hongqi, Red Flag, на которых ездят лидеры коммунистической партии Китая.

FAW пытается завоевать позиции на крупнейшем в мире рынке электромобилей, обогнав отечественных производителей Geely и SAIC.

Новое совместное предприятие будет производить полностью электрические модели автомобилей Audi.

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Компании планируют открыть совместное предприятие стоимостью $4,6 млрд в 2024 году в Чунчуне на северо-востоке Китая.

Фото: Getty Images

По материалам: Укринформ