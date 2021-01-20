В NASA назвали причину прекращения испытаний новой «мегаракеты»

20.01.2021 09:23

Укринформ

Проблема с гидравлическими системами привела к преждевременному прекращению основных испытаний новой «мегаракеты» NASA.

Как передает Укринформ, об этом сообщает ВВС.

В агентстве заявили, что способ, которым компоненты ракеты были настроены для теста, был «немного консервативным», и это привело к преждевременной остановке.

Вопреки ранее высказанным опасениям, в агентстве заявили, что не было никаких признаков повреждения огромной основной ступени системы космического запуска (SLS).

Ранее в субботу, 16 января, NASA досрочно завершило важное испытание двигателей для своей новой «мегаракеты», которая должна доставить людей на Луну. Четыре двигателя запустили, они проработали чуть более минуты, после чего их выключили.

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SLS является частью программы NASA «Артемида», целью которой является доставить людей на Луну. Когда она совершит свой первый полет, возможно, уже в этом году, SLS станет самой мощной ракетой, которую когда-либо отправляли в космос.

Фото: ВВС

По материалам: Укринформ