В Японии для сельского хозяйства разработают дроны с искусственным интеллектом

В Японии для сельского хозяйства разработают дроны с искусственным интеллектом

20.01.2021 18:30

Укринформ

Японская телекоммуникационная компания-гигант NTT East планирует выйти на рынок дронов, чтобы помочь сельскохозяйственному сектору справиться с проблемой острой нехватки рабочей силы.

Как передает Укринформ, об этом сообщает NHK.

NTT East намерена создать совместное предприятие с двумя другими компаниями.

Президент NTT e-Drone Technology Танабэ Хироси сказал, что использование дронов превзойдет все прежние ожидания. По его словам, новая компания объединит сильные стороны участников, чтобы опередить конкурентов.

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Она будет выпускать дроны для распыления пестицидов и семян. Компания также будет использовать искусственный интеллект для анализа сделанных с воздуха снимков полей. Фермеры во всей Японии смогут использовать эти данные, чтобы бороться с насекомыми-вредителями.

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Как сообщал Укринформ, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало разрешение компании American Robotics на автоматизированный запуск дронов, то есть для этого не нужен человек-оператор или наблюдатель поблизости места запуска.

По материалам: Укринформ