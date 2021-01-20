В Британии разработали новый ИВЛ для борьбы с коронавирусом
В Британии разработали новый ИВЛ для борьбы с коронавирусом
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20.01.2021 11:58
Укринформ
Группа британских медицинских экспертов разработала Exovent, новый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для борьбы с коронавирусом (COVID-19).
Как передает Укринформ, об этом сообщает Sky News.
Обычные аппараты ИВЛ дают давление и выталкивают воздух в легкие, а Exovent снижает давление вокруг самого тела. Это позволяет легочной ткани расширяться и функционировать подобно нормальному дыханию.
Исследователи утверждают, что устройство с пониженным давлением более удобно, чем другие ИВЛ, которые используют маску или трубку для подачи воздуха. Также аппарат Exovent значительно дешевле и требует меньшего количества персонала для его обслуживания.
Сами пациенты могут не только есть и принимать лекарства через рот, но и общаться с семьей во время разговора в формате видеозвонков или по телефону.
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Отмечается, что устройство должно быть утверждено профильными регуляторами.
Как сообщал Укринформ, две британские больницы начали использовать технологию блокчейна для слежения за хранением и поставкой вакцин против коронавируса (COVID-19).
Фото: news.sky.com
По материалам: Укринформ