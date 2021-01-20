SpaceX знову відклала запуск супутників Starlink
SpaceX знову відклала запуск супутників Starlink
19.01.2021 12:09
Укринформ
Компания SpaceX Илона Маска уже дважды была вынуждена отложить запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 интернет-спутников Starlink.
Как передает Укринформ, об этом сообщает компания в Твиттере.
«Для проведения дополнительной проверки перед запуском, мы планируем запуск Starlink в среду, 20 января в 17 часов (по Киеву – ред.)», – заявили в SpaceX.
Отмечается, что перед этим компания откладывала запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 интернет-спутников Starlink, на вторник из-за непогоды.
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В общем, SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 12 тысяч таких спутников, а затем довести их количество до 30 тысяч.
По материалам: Укринформ