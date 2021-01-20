Технологии

SpaceX знову відклала запуск супутників Starlink

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SpaceX знову відклала запуск супутників Starlink

SpaceX знову відклала запуск супутників Starlink

19.01.2021 12:09

Укринформ

Компания SpaceX Илона Маска уже дважды была вынуждена отложить запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. 

Как передает Укринформ, об этом сообщает компания в Твиттере.

«Для проведения дополнительной проверки перед запуском, мы планируем запуск Starlink в среду, 20 января в 17 часов (по Киеву – ред.)», – заявили в SpaceX.

Отмечается, что перед этим компания откладывала запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 интернет-спутников Starlink, на вторник из-за непогоды.

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В общем, SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 12 тысяч таких спутников, а затем довести их количество до 30 тысяч.

По материалам: Укринформ

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