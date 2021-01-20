Технологии

NASA отправит первую миссию к троянским астероидам

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NASA отправит первую миссию к троянским астероидам

NASA отправит первую миссию к троянским астероидам

20.01.2021 12:25

Укринформ

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса отправит в октябре первую миссию "Lucy" для исследования троянских астероидов.

Как передает Укринформ, об этом сообщает SciTechDaily.

Троянские астроиды являются каменными остатками внешних планет Солнечной системы, которые вращаются вокруг Солнца на расстоянии Юпитера.

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В NASA заявили, что сама миссия "Lucy" революционизирует человеческие знания о планетарном происхождении и формирование нашей Солнечной системы.

Фото: NASA

По материалам: Укринформ

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