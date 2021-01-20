Технологии
Где в мире поезда самые быстрые
Где в мире поезда самые быстрые
Инфографика
20.01.2021 16:42
Укринформ
Высокоскоростные поезда в Германии, Франции, Италии, Испании, Японии, Южной Корее преодолевают за час 300-360 километров час, а в Китае – "летят" еще быстрее
У самого быстрого поезда в мире нет ни колес, ни рельсов – это единственный в мире коммерческий "маглев" – поезд на электромагнитной подушке. Он соединяет Шанхай с международным аэропортом и с 574 пассажирами преодолевает 30 километров за 7 минут, максимально разогнавшись до 431 км/час.
По материалам СМИ и специализированных сайтов
По материалам: Укринформ