Технологии

Где в мире поезда самые быстрые

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Где в мире поезда самые быстрые

Где в мире поезда самые быстрые

Инфографика

20.01.2021 16:42

Укринформ

Высокоскоростные поезда в Германии, Франции, Италии, Испании, Японии, Южной Корее преодолевают за час 300-360 километров час, а в Китае – "летят" еще быстрее

У самого быстрого поезда в мире нет ни колес, ни рельсов – это единственный в мире коммерческий "маглев" – поезд на электромагнитной подушке. Он соединяет Шанхай с международным аэропортом и с 574 пассажирами преодолевает 30 километров за 7 минут, максимально разогнавшись до 431 км/час.

Где в мире поезда самые быстрые

По материалам СМИ и специализированных сайтов

По материалам: Укринформ

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