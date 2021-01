Falcon 9 стартовала на орбиту с 60 спутниками Starlink

20.01.2021 15:39



Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink стартовала на орбиту.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице компании SpaceX в Twitter.

До этого компания несколько раз откладывала запуск ракеты-носителя Falcon 9 из-за неблагоприятных погодных условий.

Запуск проходил со стартового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Это уже 17-е выведение на орбиту группы спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

Liftoff! pic.twitter.com/zdQNxSv6VC

— SpaceX (@SpaceX) January 20, 2021

Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 24 ноября прошлого года.

Go ! Falcon 9 🚀 🍀 This launch will deliver 60 more Starlink internet satellites to orbit using SpaceX booster B1051, making its eighth flight to space, more than any other rocket in the Falcon fleet.pic.twitter.com/VJ1oAzNROn

— venus 🧜‍♀️ (@venus47203379) January 20, 2021

В общей сложности SpaceX планирует вывести на околоземную орбиту 12 тысяч таких спутников, а потом довести их количество до 30 тысяч.

