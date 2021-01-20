Астрономы раскрыли секрет странной экзопланеты размером с Юпитер

20.01.2021 14:59

Укринформ

Группа международных астрономов исследовала, что плотность ядра экзопланеты WASP-107b намного меньше, чем считалось ранее.

Как передает Укринформ, об этом сообщает New Atlas.

Планета WASP-107b, которая была обнаружена еще в 2017 году, находится на расстоянии 212 световых лет от Земли в созвездии Девы. Даже более того, она вращается вокруг своей звезды за 5,7 дня.

Астрономы установили, что масса газовой оболочки в составе планеты WASP-107b составляет более чем 85% от общей массы планеты. У Нептуна этот показатель составляет лишь 15%.

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Также величина экзопланеты равна размеру Юпитера, однако ее масса в 10 раз меньше массы Юпитера. Таким образом WASP-107b является одной из планет с наименьшей плотностью, о которой известно по сей день.

Согласно новому исследованию, сама масса ядра экзопланеты равна массе четырех планет Земля или чуть меньше. Для сравнения: масса ядра Юпитера равна массе 25-ти планет Земля.

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Отмечается, что согласно текущим моделям расчета формирования газовых гигантов, такие планеты начинают формироваться из твердого ядра при по меньшей мере 10 массах Земли. Однако новые данные указывают на другое, а именно: газовые гиганты образуются намного легче, чем считалось ранее.

Как сообщал Укринформ, NASA больше не будет пытаться пробурить почву на Марсе с помощью инструмента «крот» аппарата InSight.

Фото: David A. Aguilar (CfA)

По материалам: Укринформ