Технологии

В США представили морской «беспилотник-парусник»

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В США представили морской «беспилотник-парусник»

В США представили морской «беспилотник-парусник»

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19.01.2021 15:53

Укринформ

Стартап из Сан-Франциско (США) Saildrone представил новое автономное судно Saildrone Surveyor.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал New Atlas.

Отмечается, что 22-метровое судно, которое получает свою энергию от ветра, может работать автономно или управляться с берега.

На борту Saildrone Surveyor установлено гидроакустическое оборудование, необходимое для картографирования морского дна на глубине до 7000 м, а также для сбора образцов ДНК из толщи воды, для исследования морских организмов.

В США представили морской «беспилотник-парусник»

В компании выразили надежду, что дрон сможет помочь заполнить некоторые массивные пробелы в нашем понимании морской среды.

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Само судно может находиться на воде до 12 месяцев. Первые тесты беспилотника на воде запланированы уже на этой неделе.

В США представили морской «беспилотник-парусник»

Как сообщал Укринформ, в Италии компания Lazzarini Design Studio показала дизайн суперъяхты-краба на солнечной энергии Pagurus.

Фото: Saildrone

По материалам: Укринформ

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