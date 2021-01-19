В Британии начали использовать блокчейн в борьбе с COVID-19
В Британии начали использовать блокчейн в борьбе с COVID-19
19.01.2021 13:35
Укринформ
Две британских больницы начали использовать технологию блокчейна для отслеживания хранения и поставки вакцин против коронавируса (COVID-19).
Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.
Больницы в городах Стрэтфорд-на-Эйвоне и Уорвике начали первыми в мире использовать блокчейн для отслеживания вакцин, химиотерапевтических препаратов и мониторинга холодильников, где хранятся сами вакцины против COVID-19.
Эта технология также увеличивает возможности в слежке за запасами вакцин и в обмене данными во всех цепочках поставок.
«Мы можем проверить абсолютно все данные, которые мы собрали с каждого отдельного устройства», – заявил представитель компании Everyware, которая разработала технологию.
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В компании отметили, что, несмотря на возможности осуществления контроля за вакцинами против коронавируса без блокчейна, осуществление этого в ручном режиме увеличивало бы риск ошибок в процессе.
Блокчейн – это специальная структура для записи группы транзакций. Транзакция при этом осуществляется только тогда, когда считается подтвержденной – для этого её формат и подписи должны быть проверены. После этого группу транзакций записывают в специальную структуру (так называемый блок). В таких блоках информацию можно быстро проверить. А еще в каждом последующем сохраняется информация о предыдущем. Эта технология удобная и надежная, если речь идет об осуществлении платежей либо передаче конфиденциальных данных.
По материалам: Укринформ