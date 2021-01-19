Подзарядка за 5 минут: в Израиле создали новую батарею для электрокаров

Подзарядка за 5 минут: в Израиле создали новую батарею для электрокаров

19.01.2021 22:14

Укринформ

Израильская компания StoreDot создала батарею для электрокаров, которая способна зарядиться за пять минут.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Guardian.

Новые литий-ионные аккумуляторы были разработаны StoreDot и изготовлены компанией Eve Energy в Китае на стандартных производственных линиях.

Батареи могут быть полностью заряжены за пять минут, но для этого нужны гораздо более мощные зарядные устройства, чем те, которые используются сегодня.

«Главное препятствие для популяризации электромобилей – это уже не стоимость, а ограничение дальности поездки … Вы или боитесь, что застрянете на шоссе, или вам нужно просидеть 2 часа на подзарядный станции … Пятиминутная зарядка литий-ионного аккумулятора считалась невозможной. Но мы не выпускаем лабораторный прототип, мы выпускаем инженерные образцы с линии массового производства. Это показывает, что это возможно и готово к продаже », – заявил генеральный директор StoreDot Дорон Майерсдорф.

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В аккумуляторах StoreDot вместо графита, который используется в традиционных литий-ионных батареях, используются полупроводниковые наночастицы. В будущем компания хочет привлекать кремний, который значительно дешевле. Эти прототипы ожидают представить в этом году.

Компания до 2025 года планирует адаптировать батарею для расстояния более чем 150 км.

По мнению экспертов, батареи со скоростной зарядкой станут массово доступными на рынке через три года, а цена не будет превышать рыночную цену аккумуляторов сейчас.

Как пишет издание, компания StoreDot длительное время занимается разработкой батарей со скоростной зарядкой и применяет их в мобильных устройствах, дронах и электросамокатах.

фото: StoreDot

По материалам: Укринформ