Как защитить телефон от мошенников и хакеров – советы киберполиции

Как защитить телефон от мошенников и хакеров – советы киберполиции

19.01.2021 15:43

Укринформ

Переход на контракт с операторами мобильной связи защитит граждан от действий киберпреступников.

Такую рекомендацию озвучил первый заместитель председателя Департамента киберполиции Национальной полиции Сергей Кропива во время международной конференции «Безопасный онлайн 2020. Современные вызовы», передает корреспондент Укринформа.

«Как рекомендация – осуществить мероприятия по переходу с оператором связи на контракт, что позволит обеспечить защиту вашего персонального номера телефона и обезопасит вас от перевыпуска киберпреступником телефонного номера, которым вы пользуетесь», – сказал Крапива.

По его словам, гражданам следует постоянно использовать и обновлять антивирусную защиту своих устройств, следить за обновлением программного обеспечения и не использовать одни и те же пароли для своих приложений.

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«Если вам были направлены файлы от неизвестных лиц или даже от известных, но вы их не ждали, на это надо обратить внимание и в первую очередь не открывать их. Также не подключайтесь к непроверенным Wi-Fi-сетям, поскольку это опасно», – советует заместитель главы киберполиции.

По его словам, нельзя также передавать платежные и личные данные, следует всегда пользоваться официальными ресурсами и использовать двухфакторную аутентификацию, что позволит обезопасить устройства и сохраняемую информацию.

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«Что ксасется профессиональной среды – акцентирую внимание на надлежащей настройке фаервола, на необходимом шифровании тех данных, которые для вас представляют ценность, что необходимо вовремя делать бэкапы, следить за логированием, чтобы владеть информацией, пытаются ли от вас совершить киберпреступление и т.п.», – сказал Кропива.

Он подчеркнул, что общей рекомендацией для всех категорий граждан является систематическое обучение, чтобы безопасно чувствовать себя в киберпространстве.

По материалам: Укринформ