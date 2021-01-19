К Земле приближается 55-метровый астероид – NASA

19.01.2021 11:01

Укринформ

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявило, что в пятницу, 22 января, мимо Земли пролетит 55-метровый астероид 2020 YE5.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Express.

По данным NASA, скорость астроида составляет 10,5 км в секунду или 37 800 км в час. Таким образом космический камень может облететь Землю за всего один час. Для сравнения – Луна вращается вокруг Земли за 28 дней.

Астрономы заявляют, что 2020 YE5 максимально приблизится к Земле в пятницу, 22 января, на расстоянии в около 384 тыс. км.

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В NASA отметили, что не ожидают изменений в движения астроида, ни его влияния на нашу планету.

Сейчас астроиды пролетает мимо Марса.

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Как сообщал Укринформ, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявило, что в пятницу, 25 декабря, мимо Земли пролетели три астероиды.

По материалам: Укринформ