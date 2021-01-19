Искусственная роговица вернула зрение человеку, который был слепым 10 лет

Искусственная роговица вернула зрение человеку, который был слепым 10 лет

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19.01.2021 14:11

Укринформ

Израильский стартап CorNeat разработал искусственную роговицу, которая помогла мужчине восстановить зрение.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Israel Hayom.

У 78-летнего мужчину, который уже 10 лет был полностью слепым, восстановилось зрение после того, как ему во время операции вставили имплантат искусственной роговицы CorNeat KPro.

Фото: PRNewsfoto/CorNeat Vision

По данным компании, сам имплантат предназначен для замещения деформированной роговицы. Он интегрируется с склерой глаза, не полагаясь на донорскую ткань.

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Отмечается, что после снятия повязок пациент смог распознать членов своей семьи и прочитать текст.

«Результат хирургической процедуры превзошел все наши ожидания», – заявил хирург Ирито Бахар.

Как сообщал Укринформ, израильский стартап Scentech Medical разработал дыхательный тест, который за несколько секунд может подтвердить коронавирус (COVID-19).

По материалам: Укринформ