Технологии

Искусственная роговица вернула зрение человеку, который был слепым 10 лет

Photo of Admin Admin Send an email 44 секунды ago
0 0 1 минута чтения

Искусственная роговица вернула зрение человеку, который был слепым 10 лет

Искусственная роговица вернула зрение человеку, который был слепым 10 лет

Видео

19.01.2021 14:11

Укринформ

Израильский стартап CorNeat разработал искусственную роговицу, которая помогла мужчине восстановить зрение.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Israel Hayom.

У 78-летнего мужчину, который уже 10 лет был полностью слепым, восстановилось зрение после того, как ему во время операции вставили имплантат искусственной роговицы CorNeat KPro.

Искусственная роговица вернула зрение человеку, который был слепым 10 лет

Фото: PRNewsfoto/CorNeat Vision

По данным компании, сам имплантат предназначен для замещения деформированной роговицы. Он интегрируется с склерой глаза, не полагаясь на донорскую ткань.

Читайте также: Искажают время и пространство: искусственный интеллект обнаружил 1210 гравитационных линз

Отмечается, что после снятия повязок пациент смог распознать членов своей семьи и прочитать текст.

«Результат хирургической процедуры превзошел все наши ожидания», – заявил хирург Ирито Бахар.

Как сообщал Укринформ, израильский стартап Scentech Medical разработал дыхательный тест, который за несколько секунд может подтвердить коронавирус (COVID-19).

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 44 секунды ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Крещение-2021: как украинцы в мороз окунались в проруби (фото, видео)

46 минут ago

Всемирный экономический форум откроется 25 января. О чем будут говорить онлайн

1 час ago

Беларусь лишили права проведения ЧМ-2021 по хоккею: реакция Минска

2 часа ago

Зеленский поручил отчитаться об увольнении глав реорганизованных РГА

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button