Во Франции разрабатывают беспилотники с «крыльями-ромбами»

Фото, видео

15.01.2021 15:48

Укринформ

Стартап-компания FLY-R с французского острова Реюньон разработала прототип дрона с крыльями в форме ромба.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал News Atlas.

Первый прототип получил название R2-150. Дрон, с длиной крыла 1,5 метра, может автономно осуществлять разведку и наблюдение. Максимальная скорость полета составляет 115 км в час. Аппарат также может осуществлять полет до двух часов на одной зарядке, и передавать видеоизображение в реальном времени.

Другая модель предназначена для перевозки грузов. Дрон R2-HSTD, который разгоняется до 803 км в час, более пригоден во время военных учений.

Также компания планирует разработать дроны под названием Crystal CR-1200. Они должны будут перевозить двух пилотов и восемь пассажиров на небольшое и среднее расстояния. Скорость дрона составит 350 км в час, и он сможет летать более 1000 км на одной зарядке.

В FLY-R утверждают, что необычная форма крыльев дрона помогает уменьшить вес аппарата и увеличить его скорость во время полета.

Читайте также: В Турции беспилотники будут использовать в сельском хозяйстве

Как сообщал Укринформ, компания Sony впервые показала публике свой дрон Airpeak, который использует искусственный интеллект для сохранения устойчивости изображений во время полета.

Фото: FLY-R

По материалам: Укринформ