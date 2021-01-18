Virgin Orbit запустила ракету-носитель с борта Boeing 747

18.01.2021 11:18

Укринформ

Компания Virgin Orbit в воскресенье в ходе демонстрационного испытания успешно запустила на орбиту ракету-носитель LauncherOne с борта самолета Boeing 747 "Cosmic Girl".

Как передает Укринформ, об этом сообщает Space News.

Самолет Boeing 747 вылетел из воздушно-космического порта Мохаве в Калифорнии с прикрепленной под крылом ракетой LauncherOne. После этого был проведен успешный тест-запуск ракеты над Тихим океаном. Все этапы миссии прошли успешно.

После открепления первой ступени, ракета отправилась на штатную орбиту с десятью исследовательскими миниспутниками американских университетов и NASA, пишет Space.com.

Система LauncherOne предназначена для вывода спутников весом до 500 килограммов на околоземную орбиту. В перспективе Virgin Orbit планирует осуществлять подобные космические запуски на регулярной основе в коммерческих целях.

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Как сообщал Укринформ, первый демонстрационный запуск Virgin Orbit, осуществленный в мае прошлого года, завершился провалом. Модифицированный самолет Boeing 747 вылетел из космодрома в Калифорнии с ракетой-носителем LauncherOne. Через 54 минуты полета самолет отпустил ракету, однако она так и не долетела до орбиты.

Как известно, Virgin Orbit – компания в рамках группы Virgin, основанной Ричардом Брэнсоном, которая планирует предоставлять услуги запуска малых спутников.

Компания была создана в 2017 году для разработки ракеты-носителя LauncherOne, которая должна запускаться с самолета-носителя Cosmic Girl (ранее был проектом Virgin Galactic).

Фото: Virgin Orbit

По материалам: Укринформ