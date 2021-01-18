В США от Apple требуют убрать приложение Telegram

В США от Apple требуют убрать приложение Telegram

18.01.2021 11:29

Укринформ

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала иск против компании Apple о том, что она до сих пор не убрала Telegram со своего магазина приложений App Store.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Apple Insider.

Иск был подан в Окружной суд в штате Северная Каролина.

По мнению организации, Telegram необходимо убрать из App Store из-за того, что приложение не удаляло сообщения экстремистского характера, распространялись во время штурма Капитолия.

Более того, в Coalition for a Safer Web убеждены, что Apple не придерживается собственных правил относительно содержания приложений, среди которых Telegram, которые предлагаются в App Store.

Также согласно иску, Telegram использовался для координации и подстрекательства к насилию перед инаугурацией новоизбранного президента Джо Байдена.

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Как сообщал Укринформ, 6 января Конгресс США должен был утвердить результаты голосования избирателей, подтвердившие победу Джо Байдена. Однако заседание пришлось прервать на несколько часов из-за протестов сторонников Трампа, которые ворвались в здание.

Во время столкновений в Конгрессе погибли пять человек. Полиция задержала 52 человека.

После зачистки Капитолия от сторонников Трампа в четверг Конгресс США утвердил победу демократа Джо Байдена на президентских выборах. Инаугурация нового лидера США состоится 20 января.

По материалам: Укринформ