В Штатах впервые позволили запускать беспилотники без человека поблизости

В Штатах впервые позволили запускать беспилотники без человека поблизости

18.01.2021 03:06

Укринформ

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало разрешение компании American Robotics на автоматизированный запуск дронов, то есть для этого не нужен человек-оператор или наблюдатель поблизости места запуска.

Как сообщает Укринформ, об этом говорится в пресс-релизе American Robotics.

Впрочем, за каждым полетом все равно должен отдаленно наблюдать специалист.

Пока автономный запуск компания может осуществлять только в трех штатах: Канзасе, Массачусетсе и Неваде.

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Ранее управление требовало, чтобы вдоль трассы полета дрона стояли люди и следили за передвижением аппарата. Теперь же человек не должен присутствовать непосредственно на месте запуска беспилотника. Это избавит компанию от значительных затрат на человеческий ресурс.

Теперь компания должна назначать для каждого полета ответственного оператора, который отдаленно проверит безопасность дрона и воздушное пространство вокруг него. Непосредственно полет будет проходить автоматизировано.

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American Robotics планирует запускать беспилотники Scout из специального терминала. Это контейнер, в котором открывается крыша и поднимается взлетная площадка. Перед полетом терминал открывает крышу и поднимает площадку с дроном, одновременно он анализирует наличие других летательных аппаратов с помощью акустической системы отслеживания, работающей в радиусе 3,2 км.

Дроны American Robotics могут в режиме реального времени передавать данные с местности.

По материалам: Укринформ