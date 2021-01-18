В Китае работы берут анализы на COVID-19

В Китае работы берут анализы на COVID-19

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18.01.2021 13:24

Укринформ

В китайском городе Шэньян врачи начали использовать роботов, которые берут мазки из горла для теста на нуклеиновую кислоту, чтобы выявить COVID-19.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Ecns.

По словам одного из местных врачей Дуана Вейинга, робот может взять мазок из человеческого горла в полностью изолированной среде, без участия медиков. Таким образом риск заражения коронавирусм медработника сводится к нулю.

После того, как пациент отсканировал свою ID-карту, робот начинает брать мазок. После завершения процедуры робот кладет палочку с мазком в бутылочку и закрывает ее крышкой.

Саму бутылку отправляют в лабораторию на исследование.

В Китае роботы берут анализы на COVID-19 / Фото: VCG и Xinhua/Zhang Yifei

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Как сообщал Укринформ, исследовательская группа из медицинского факультета Нью-Йоркского университета разработали алгоритм на основе искусственного интеллекта, который может предсказать ухудшение состояния у больного COVID-19.

По материалам: Укринформ