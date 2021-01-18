Тройная камера и 5G: Samsung представил новые Galaxy S21

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15.01.2021 13:36

Укринформ

Южнокорейская компания представила сразу три новых смартфона Galaxy S21, Galaxy S21 Plus и Galaxy S21 Ultra с поддержкой 5G.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Cnet.

Все эти смартфоны поддерживают 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

Galaxy S21 имеет дисплей в 15,8 см и процессор Snapdragon 888. Мощность аккумулятора равна 4 тыс. Мегаампер в час. Также в устройстве установлены три камеры – 12 Мп, 12 Мп и 64 Мп.

Сам смартфон будет доступен в четырех цветах – фиолетовом, розовом, сером и белом. Стоимость равна 800 долларов США.

Galaxy S21 Plus имеет дисплей в 17 см и процессор Snapdragon 888. Мощность аккумулятора равна 4800 мегаампер в час. Также в устройстве установлены три камеры – 12Мп, 12 Мп и 64Мп.

Смартфон будет доступен в трех цветах – фиолетовом, серебристом и черном. Стоимость равна 1000 долларов США.

Galaxy S21 Ultra имеет дисплей в 17,3 см и процессор Snapdragon 888. Мощность аккумулятора – 5 тыс. Мегаампер в час. Также в устройстве установлены четыре камеры – 12Мп, 108 Мп, 10МП и 10 Мп.

Смартфон будет доступен в двух цветах – серебристом и черном. Стоимость – 1200 долларов США.

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Как сообщал Укринформ, китайская компания Hisense представила первый в мире смартфон с дисплеем E Ink и поддержкой 5G.

По материалам: Укринформ